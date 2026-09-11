أعلنت السلطات السورية، اليوم الجدمعة،عن اعتقال 9 طيارين سابقين، بينهم ثلاثة عمداء، بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهد مدنا وبلدات سورية خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.ومن بين المعتقلين العميد الركن منهل أنور صالح والعميد سامي إبراهيم محمود والعميد غياث علي الرحية، بحسب ما أوردته وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)

وعلى مدى أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص، كانت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تتعرض لقصف جوي من قبل القوات الحكومية الموالية للنظام السابق.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قد أفاجدت، أمس الخميس، أن الأمن الداخلي في اللاذقية (غرب سوريا)، ألقى القبض بعد عمليات رصد ومتابعة على تسعة طيارين سابقين لمقاتلات ومروحيات "متورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري...في عدد من المحافظات".وأضافت "شارك المذكورون في ارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات (...) التي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح، وألحقت أضرارا جسيمة بالمدن والبلدات".

ومنذ وصولها إلى الحكم، تلاحق السلطات السورية الجديدة مسؤولي النظام السابق المتهمين بارتكاب انتهاكات، وقد شكلت لهذا الغرض هيئة للعدالة الانتقالية لكشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام المخلوع.

وأعلنت السلطات السورية الإثنين الماضي توقيف ضابط كبير سابق خاضع لعقوبات أوروبية، قالت إنه متورّط في قتل متظاهرين عام 2011، وفي الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة حماة عام 1982.

وفي أغسطس/ آب المنصرم أصدرت المحاكم السورية حكما غيابيا بالإعدام على بشار الأسد الذي فر إلى روسيا، وشقيقه ماهر.

كما أصدر القضاء الفرنسي ثلاث مذكرات توقيف بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية شن هجمات كيماوية فتاكة عام 2013 وقصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017 وقصف مركز صحفي في حمص (وسط سوريا) عام 2012.