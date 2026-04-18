بينما تتجه أنظار العالم نحو إيران ولبنان، لا تزال المفاوضات جارية بين مجلس السلام في قطاع غزة وحماس، قال عضو بارز في مجلس السلام لقناة i24NEWS: "إذا رفضت حماس نزع سلاحها، فسيكون ذلك انتهاكًا للاتفاق بكل تفاصيله".وقد اجتمع ممثلون عن الجانبين في القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة مسألة نزع سلاح حماس وفقًا لخطة ترامب، التي انقضى موعد إنجازها هذا الأسبوع.

وفي إطار المناقشات مع ممثلي مجلس السلام في القاهرة، رفض وفد حماس مناقشة نزع السلاح طالما لم يُحرز أي تقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، بل وطالب بتعديلات على الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدلى ببيان قال فيه "يدرك ترامب أن التحالف الأجنبي لن ينجح في نزع سلاح حماس. لقد فشل في حشد تحالف لفتح مضيق هرمز، لذا فهو يدرك أيضاً أن بناء تحالف لنزع سلاح حماس أقل واقعية، وسيتعين علينا القيام بذلك".