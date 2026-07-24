أعلنت القيادة العامة للجيش الأردني في بيان، اليوم الجمعة،عن إسقاط سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة إيرانية جديدة، وذلك مع تواصل الهجمات الإيرانية بعد انهيار وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وتابعت إن "عملية إسقاط الصواريخ والطائرات المسيّرة لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية"، مشيرة إلى أن "فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها".