قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد اللهي في منشور على منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "القوات المسلحة الإيرانية لن تنتظر تحرك العدو"، وتابع "نرصد تحركات العدو واستعداداته بكامل طاقاتنا الاستخباراتية، ونقوم بتحديث بنك الأهداف". وأضاف: "كلما ثبتت مؤشرات على وجود تحرك عدائي من قبل العدو، فإن القوات المسلحة لن تنتظر بدؤه للتحرك، وذلك في اختيارها لتوقيت وطبيعة الرد".

وفي السياق قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، إنه لم يرد بعد على رسالة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، مشيراً إلى أن "نبرة" الرسالة تغيرت بشكل كامل.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن رضائي قوله: "لقد قرأتُ الرسالة، ولم أرد عليها بعد.. لقد تغيرت النبرة تماماً، وهذا بالطبع مؤشر جيد للغاية"، وأضاف: "دعونا نتقدم الآن".

وكان جي دي فانس بعث برسالة إلى رضائي، شدد فيها على أن أي مفاوضات لتجنب ضربات عسكرية أميركية "تتطلب مناقشات بشأن المسألة النووية"، وفقاً لمسؤول أميركي تحدث لموقع "أكسيوس".وذكر الموقع أن الرسالة، التي ركزت على إمكانية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، تمثل أرفع تواصل أميركي مع إيران منذ عدة أشهر، وتأتي في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترمب استئناف عمليات قتالية واسعة في إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.