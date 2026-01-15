رضا بهلوي يطرح رؤيته بعد سقوط النظام: اعتراف بإسرائيل وإنهاء البرنامج النووي العسكري

نشر نجل الشاه الإيراني السابق المنفي، رضا بهلوي، صباح اليوم الخميس، بيانًا عبر حسابه على منصة «إكس» عرض فيه رؤيته لإيران في مرحلة ما بعد سقوط الجمهورية الإسلامية، في حال حدوث تغيير جذري في الحكم.

https://x.com/i/web/status/2011611561312325983 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي رسالته الموجّهة إلى «الأصدقاء حول العالم»، تعهّد بهلوي بأن إيران المستقبل ستُنهي برنامجها النووي ذي الطابع العسكري، وتعترف بإسرائيل، وتسعى إلى إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة. وقال إن صورة إيران في ظل النظام الحالي ارتبطت بالإرهاب والتطرف والفقر، مؤكدًا أن «إيران الجديدة» ستعمل كقوة استقرار إقليمي وشريك دولي مسؤول.

كما أعلن التزامه بوقف فوري لدعم الجماعات المصنفة إرهابية، والتعاون مع أطراف إقليمية ودولية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والتطرف.

في السياق ذاته، تطرّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إلى رضا بهلوي وإلى مسألة «اليوم التالي» في إيران. وقال ترامب إن بهلوي «يبدو شخصًا لطيفًا للغاية»، لكنه أوضح أنه لا يعرف كيف يمكن أن يتصرف أو يعمل داخل إيران نفسها، مضيفًا أن الولايات المتحدة «لم تصل بعد إلى هذه المرحلة».

وأشار ترامب إلى أن النظام الإيراني قد يسقط نتيجة احتجاجات داخلية، لكنه شدد على عدم وجود يقين بذلك، قائلاً: «أي نظام يمكن أن يفشل… سواء سقط النظام أم لا، ستكون فترة مثيرة للاهتمام».

كما أعرب ترامب عن شكوكه بشأن قدرة بهلوي على قيادة إيران في حال حدوث تغيير سياسي، متسائلًا عما إذا كان الشعب الإيراني سيقبل به زعيمًا، وأكد في الوقت نفسه أنه لا ينوي اللقاء به في المرحلة الراهنة.