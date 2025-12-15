مسؤول كبير لـi24NEWS: تشاؤم يسود الدول المشاركة في الخطة الأمريكية في غزة

هل ستتخلى حماس يوماً ما عن سلاحها؟ على خلفية الجهد الأمريكي للتقدم إلى المرحلة الثانية في الصفقة، كشف مراسل الشؤون السياسية في القناة العبرية غاي عزرئيل هذا المساء (الاثنين) عن التشاؤم السائد بين الدول المشاركة في الخطة. المزاج العام - فيما يتعلق بتنفيذ المراحل القادمة وخاصة حول إمكانية نزع سلاح حماس.

بحسب مصدر غربي رفيع المستوى منخرط في تنفيذ الخطة، هناك شك كبير في أن حماس ستضطر فعلاً إلى التخلي عن الأسلحة التي بحوزتها. وفي حديث مع i24NEWS اعترف المصدر قائلاً: "لا أعرف إذا كان ذلك سيحدث يوماً ما، وإذا حدث - فمتى. من الصعب جداً رؤية كيف سيتم ذلك فعلاً على أرض الواقع."

وفقاً للمصدر المذكور، أُرسلت إلى مركز التنسيق العسكري-المدني بقيادة الأمريكيين فرق دولية كانت قد شاركت سابقاً في تجريد من السلاح في أماكن مختلفة في العالم - في سريلانكا، في البلقان وفي شمال إيرلندا، لكن في حالة غزة، يضيف: "لا أعتقد أن هناك مفهوماً واضحاً حول كيفية حدوث ذلك."

بينما يبث الرئيس دونالد ترامب تفاؤلاً كاملاً بشأن التقدم في الخطة، يتضح أن الواقع على الأرض مختلف تماماً، أو على الأقل أكثر تعقيداً بكثير. وفقاً للمصادر التي تحدثنا معها، جميع مراحل الخطة متعثرة: مجلس السلام، قوة الاستقرار متعددة الجنسيات، والحكومة التكنوقراطية.

"من الصعب رؤية كيف يتقدم هذا"، قال لنا أحد الأطراف المشاركة في المحادثات. بحسب المصدر الغربي: "هذا هو موقف العديد من الدول لدعم الخطة رغم المشاكل لأنه لا يرون أي خيار آخر"، ولذلك هم لا ينسحبون. ويضيف "نحن ودول غربية أخرى، نفضل عدم الانسحاب لأننا لا نريد أن نرى إسرائيل تعود للقتال في غزة".

في الأيام القريبة، تعقد القيادة المركزية الأمريكية مؤتمراً في الدوحة بقطر لتخطيط قوة الاستقرار الدولية التي من المتوقع أن تنتشر في غزة. هذه القوة، وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تتمركز فقط داخل المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي ولن تصل إلى المنطقة الحمراء التي يسيطر عليها حماس.

بالنهاية، يقول عدد من الجهات المطلعة على المحادثات إن الأمريكيين يحاولون الحفاظ على كل الأطر في مكانها وإبقاء الإسرائيليين منضبطين نسبيًا في جميع الجبهات. ومع ذلك، يتفق الجميع على أن كل شيء يعتمد في نهاية المطاف على لقاء نتنياهو مع ترامب، حيث ستُتخذ القرارات.