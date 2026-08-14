هل تنج مساعي جاريد كوشنر لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

من المنتظر أن يزور المبعوث الأميركي جاريد كوشنر منطقة الشرق الأوسط الأسبوع الوشيك لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، وسط تعثر في التنفيذ بعد رفض إسرائيلي للمضي نحو المرحلة الثانية، إثر خريطة طريق طرحها الوسطاء ولاقت قبول حركة حماس نهاية يوليو/ تموز المنصرم.

وأضاف أن الوفد سيبحث خلال الاجتماعات المخاوف الإسرائيلية التي أُثيرت بشأن الخطة والخطوات المقبلة لتنفيذها، مؤكداً أن الاتفاق على الهدف النهائي من شأنه أن يتيح العمل على تسريع إحراز تقدم في تنفيذ الخطة

وفي السياق، كان مسؤول في "مجلس السلام" المعني بقطاع غزة، قد قال، أمس الخميس، إن "جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره سيبحث خلال زيارته إلى مصر وإسرائيل دفع خطة السلام المتعثرة، برفقة الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير".وأضاف"الوفد سيواصل، خلال زيارته إلى إسرائيل، المحادثات البنّاءة بشأن سبل المضي قدماً في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة للسلام، المؤلفة من 20 نقطة"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على النتيجة النهائية المنشودة، والمتمثلة في نزع سلاح حركة حماس".

وتأتي الزيارة وسط تحركات واتصالات مكثفة للوسطاء (مصر وقطر وتركيا) لدفع واشنطن للضغط على إسرائيل، وتحمل فرصاً كبيرة لحلحلة الأزمة، بحسب ما أكده خبير مصري لـ"الشرق الأوسط".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة جديدة، نهاية يوليو الماضي، مع تفاهمات جديدة بين الوسطاء وحركة حماس وفصائل فلسطينية، بشأن ترتيبات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وتعثر تنفيذه مع اندلاع حرب إيران، وفي ظل توالي خروقات إسرائيل.

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقتها بما تم التوصل إليه واعتبره «اتفاقاً تاريخياً»، فيما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التفاهمات الجديدة قبل نحو أسبوع قائلاً: "إسرائيل ترفض الاتفاق، ولن تنسحب على الإطلاق حتى يتم نزع سلاح (حماس) بشكل حقيقي، ونحن نناقش هذا الأمر حالياً مع الأميركيين".

وبحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الجمعة، فإن مسؤولاً أميركياً أكد تفهم واشنطن لاحتياجات نتنياهو السياسية، ما دام أنه يواصل تنفيذ المطالب الأميركية، خاصة فيما يتعلق بتقييد الهجمات على غزة، وبالتالي فإنه لا يتم النظر إلى رفضه الخطة على أنه موقف نهائي.