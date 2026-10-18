تواصل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام «الشاباك» تحقيقاتهما في حوادث عنف نُسبت إلى مستوطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع في الضفة الغربية، وشملت الاعتداء على المصورة الصحفية الأمريكية هايدي ليفين، التي تعمل مع صحيفة «واشنطن بوست»، واستهداف دبلوماسيين أوروبيين قرب قرية الطيبة في محيط رام الله. وتهدف التحقيقات إلى تحديد هوية المتورطين واعتقالهم وتقديمهم إلى القضاء.

وقالت الشرطة إن قائد منطقة يهودا والسامرة يتابع التحقيقات عن كثب، وقد أسند التعامل مع الحادثتين إلى الوحدة المركزية في المنطقة. كما جرى تعزيز طواقم التحقيق بمحققين إضافيين، بالتعاون مع الشاباك، لتسريع الإجراءات والاستعانة بالقدرات الاستخباراتية والتحقيقية المتاحة.

التحقيق في الاعتداء على الدبلوماسيين الأوروبيين

وفي ما يتعلق بالحادث الذي وقع قرب قرية الطيبة، أفادت الشرطة بأن قيادة المنطقة توجهت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لتنسيق جمع الإفادات مع ممثليات الدول المعنية، لكنها قالت إنه لم يصلها حتى مساء أمس رد بشأن التعاون المطلوب.

وطلب المحققون الحصول على إفادات مفصلة ومواد مصوّرة، إضافة إلى إمكانية فحص المركبات وجمع أدلة جنائية، بهدف تحديد هوية المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت مجموعة من الإسرائيليين الملثمين قد هاجمت مشاركين في فعاليات قطف الزيتون قرب قرية الطيبة. ووفقًا للتقارير، حُطّم زجاج مركبة تابعة لدبلوماسيين بلجيكيين، كما جرى اعتراض موكب دبلوماسيين بولنديين.

الاعتداء على مصورة صحفية أمريكية

وفي حادثة منفصلة، تعرضت هايدي ليفين، وهي مصورة صحفية أمريكية تبلغ 63 عامًا وتعمل مع صحيفة "واشنطن بوست"، لاعتداء خلال موسم قطف الزيتون في قرية أبو فلاح قرب رام الله يوم الجمعة.

ونُقلت ليفين، التي تقيم في القدس وتغطي المنطقة منذ عام 1983، إلى المستشفى الأمريكي في رام الله، حيث تلقت العلاج إثر إصابات في يديها وساقيها.

وقالت ليفين إن مجموعة من المعتدين ضربتها وأسقطتها أرضًا، مضيفة أنهم واصلوا ركلها مرارًا، وقدّرت عدد الركلات بنحو 50 مرة.

وأوضحت الشرطة أن فريق التحقيق، بالتعاون مع الشاباك، يواصل تنفيذ أنشطة استخباراتية وتحقيقية بهدف الكشف عن هوية المشتبه بهم واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء.

روبيو: نطالب إسرائيل بالتحرك بحزم

وتأتي التحقيقات في ظل انتقادات أمريكية متصاعدة لأعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب لا يريد اندلاع أزمة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء الصور والتقارير الواردة من المنطقة.

وأضاف روبيو أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل، وما زالت تطلب منها، "التحرك بحزم ضد هذه الظواهر"، مؤكدًا أن رفع العقوبات لا يعني تأييد ما تشاهده الإدارة الأمريكية في وسائل الإعلام من مشاهد عنف.

وتطرق روبيو إلى الاعتداء على الصحفية الأمريكية، واصفًا الحادث بأنه مقلق، وقال إن ترامب لا يريد رؤية احتكاكات أو أزمة تتفاقم في الضفة الغربية.

مكتب نتنياهو يدعو إلى التريث

في المقابل، دعا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى توخي الحذر قبل استخلاص النتائج بشأن التقارير التي تحدثت عن تعرض دبلوماسيين أوروبيين لاعتداء على يد إسرائيليين ملثمين في الضفة الغربية.

وجاء في بيان المكتب أن "كل عنف ضد الدبلوماسيين غير مقبول"، لكنه شدد على أن الاتهامات الخطيرة تتطلب أدلة قوية ومقنعة قبل الوصول إلى استنتاجات.