ذكرت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست، اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس الإعلان عن استعداده لشغل منصب رئيس الوزراء في النصف الثاني من فترة ولاية مشتركة، وذلك في إطار اتفاق تناوب مع رئيس حزب "ياشار" غادي آيزنكوت، بهدف تشكيل حكومة وحدة".

وأضافت المصادر أنه "من المتوقع أن يبرر نتنياهو هذا القرار بأنه يأتي من أجل أمن إسرائيل"، مشيرة إلى أن "الإعلان قد يصدر خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وفي سياق متصل، صرح آيزنكوت يوم الجمعة بأن حزب "الليكود" لم يُبدِ نوايا حقيقية لتشكيل حكومة وحدة وفقاً للصيغة التي اقترحها. وكتب آيزنكوت: "لقد كان أسبوعان وخمسة اجتماعات فترة كافية للتوصل إلى اتفاق، لو كانت هناك رغبة صادقة في ذلك. إن الوحدة لا تتعلق بالمقاعد أو بمن يتولى المنصب أولاً، بل تتعلق بالجوهر والقيم. ومع ذلك، لم يُظهر الليكود حتى الآن أي استعداد لإحراز تقدم في أي قضية جوهرية". وأضاف: "إذا كان الليكود يرغب حقاً وبصدق في تغيير مساره ومستعداً لاتخاذ قرارات جريئة تنم عن روح قيادية، فإن الباب يظل مفتوحاً".

وتساءل آيزنكوت في بيانه: "هل يتجه الليكود نحو مفاوضات جادة وشراكة تتطلب تقديم تنازلات، أم أنه يكتفي بالحفاظ على واجهة شكلية بينما يتبع استراتيجية لكسب الوقت؟" كما صرح بأنه يستمع إلى مطالب الناس بتشكيل حكومة وحدة، لكنه شدد على أن العمل "كمجرد أداة للمصادقة على حكومة أخرى بقيادة نتنياهو - لا سيما بعد أحداث السابع من أكتوبر وما شهدته السنوات الأربع الماضية، وكأن شيئاً لم يكن، وكأن انتخابات لم تُجرَ أو أن الثقة العامة لم تتبدد - يُعد خيانةً لجمهورٍ يطالب بالتغيير".وأضاف: "لأكون واضحاً: كنا مستعدين لتقديم تنازلات - تنازلات حقيقية وجوهرية - رغم أننا لم نكن ملزمين بذلك".

دعا نتنياهو مراراً وتكراراً إلى تشكيل حكومة وحدة، وذلك بعد أن فقد تكتله الأغلبية البرلمانية لصالح التكتل الذي يقوده آيزنكوت في أعقاب انتخابات 27 أكتوبر.

وفي يوم الأربعاء، اجتمعت فرق التفاوض الممثلة لقائمة "ياشار" (بقيادة آيزنكوت) وحزب "الليكود" (بقيادة نتنياهو) لمواصلة المحادثات حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة بين التكتلين.

ووفقاً لما علمته صحيفة "معاريف"، يهدف تكتل آيزنكوت إلى إنجاز جميع الاتفاقيات الائتلافية وتوقيعها وتقديمها إلى الكنيست بحلول، الثلاثاء الوشيك، الأول من ديسمبر/ كانون الأول، أو الأربعاء على أبعد تقدير.

ويتضمن هذا الجدول الزمني -الذي يمنح الأطراف أقل من أسبوع لإتمام المفاوضات- اتفاقاً ائتلافياً مع حزب "يهدوت هتوراة" (United Torah Judaism)، حيث تجري المناقشات بهذا الشأن بالتوازي مع المفاوضات الجارية بين بقية أحزاب التكتل. ورغم التقدم المحرز في محادثات تشكيل الائتلاف، يخشى مسؤولون داخل "كتلة التغيير" من أن يستغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأيام المتبقية لعرقلة تشكيل الحكومة المرتقبة.