الإمارات تتحرك لتأمين التجارة: بوابة شحن بديلة خارج مضيق هرمز

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع شركة بروج لاستطلاع فرص إنشاء بوابة تصدير دولية بديلة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، في خطوة تأتي وسط تصاعد المخاطر المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز واتجاه الشركات لتعزيز مسارات الشحن البديلة.

وبحسب بيان مشترك، تتضمن الاتفاقية دراسة تطوير بنية تحتية متخصصة لمنتجات البولي أوليفين على الساحل الشرقي، بالاستفادة من مرافق موانئ الفجيرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إضافة إلى تقييم مسارات شحن جديدة بالتعاون مع خطوط الملاحة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه استراتيجي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية داخل الخليج، حيث تُعد موانئ مثل الفجيرة وخورفكان جزءاً محورياً من خطط الطوارئ اللوجستية نظراً لوقوعها خارج مضيق هرمز.

وتُعد شركة بروج من أبرز شركات البتروكيماويات في دولة الإمارات، وتخدم أسواقاً في أكثر من 90 دولة، ما يجعل استقرار عمليات التصدير والنقل البحري عاملاً أساسياً في استمرارية أعمالها، خصوصاً نحو الأسواق الآسيوية.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أعادت خلال فترات اضطراب سابقة توجيه جزء من عمليات الشحن إلى موانئ الساحل الشرقي، إلى جانب تعزيز الربط البري والسككي والجوي لضمان انسيابية حركة البضائع.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع في المنطقة لتعزيز أمن سلاسل الإمداد وتطوير بدائل لوجستية في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة التي تؤثر على حركة الملاحة في الخليج.