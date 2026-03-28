سفيرة السلطة الفلسطينية لدى فرنسا تقدم أوراق اعتمادها في قصر الإليزيه

بلغ اعتراف فرنسا بدولة فلسطين مرحلة رمزية هامة بتقديم أوراق اعتماد هالة أبو حصيرة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي منشور لها على منصى"إكس"، اليوم السبت، أعلنت الدبلوماسية اعتمادها الرسمي كأول سفيرة لدولة فلسطين لدى فرنسا، واصفةً ذلك بأنه "حدث تاريخي".

وفي رسالتها، أشادت هالة أبو حصيرة بالشعب الفلسطيني ، وأكدت مجددًا مطالب القضية الفلسطينية: الحق في تقرير المصير، وإقامة دولة "مستقلة، قابلة للحياة، ومتصلة جغرافيًا"، وإقامة القدس الشرقية عاصمة لها، ضمن حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.