تبدو العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان أمام مرحلة جديدة، بعدما كانت باكو تُعد لسنوات من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لإسرائيل في العالم الإسلامي. ورغم استمرار مفاوضات وصفقات عسكرية بين الجانبين، تزداد المخاوف داخل الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من تراجع طويل الأمد في حجم العقود مع أذربيجان، في ظل توترات سياسية ومنافسة دولية متصاعدة.

وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، أثار قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن انتقادات حادة في أذربيجان، بالتزامن مع تكثيف باكو مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

صفقات عسكرية رغم التوتر السياسي

ورغم التباعد السياسي، أبرمت إسرائيل مؤخرًا صفقة عسكرية كبيرة مع أذربيجان بقيمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، تشمل صواريخ تكتيكية من طراز "سبايك" وطوربيدات من إنتاج شركة "رافائيل".

لكن مصادر في قطاع الصناعات الدفاعية ترى أن هذه الصفقة قد لا تعكس الاتجاه العام للعلاقات، محذرة من احتمال انخفاض العقود الإسرائيلية مستقبلًا مع اشتداد المنافسة على السوق الأذربيجانية.

أميركا وكوريا الجنوبية تدخلان المنافسة

وتواجه الشركات الإسرائيلية منافسة متزايدة من شركات دفاعية أميركية، بعد رفع واشنطن الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى أذربيجان، ما أتاح للشركات الأميركية توسيع نشاطها في السوق المحلية.

وتسعى شركات كبرى مثل لوكهيد مارتن وبوينغ وRTX إلى تعزيز حضورها في أذربيجان، إلى جانب شركة «أونداس» التي يقودها عدد من المسؤولين الإسرائيليين السابقين.

ولا تقتصر المنافسة على الولايات المتحدة، إذ تحاول كوريا الجنوبية أيضًا جذب باكو من خلال عرض سفن حربية، بينها فرقاطات مزودة بأنظمة دفاعية وتكنولوجية محلية.

تحول في موقف باكو تجاه القضية الفلسطينية

في موازاة ذلك، كثفت أذربيجان خطواتها الداعمة للفلسطينيين، إذ استقبلت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وأكدت مجددًا دعمها لإقامة دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

ويثير هذا التحول تساؤلات حول مستقبل الشراكة الإسرائيلية الأذربيجانية، خصوصًا في المجال الدفاعي، وما إذا كانت الصفقات الحالية ستبقى استثناءً في ظل تغير الحسابات السياسية ودخول منافسين دوليين أقوياء إلى السوق الأذربيجانية.