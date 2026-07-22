تقوم أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة بفحص ما إذا كانت روسيا قد ساعدت إيران في تنفيذ هجمات الطائرات بدون طيار ضد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في منطقة الخليج من خلال نقل معلومات عن أهداف أو تزويدها بتكنولوجيا متقدمة، حسبما أفاد أربعة مصادر مطلعة على التفاصيل لوكالة "رويترز" اليوم (الأربعاء).

بحسب المصادر، لم تتوصل الولايات المتحدة بعد إلى استنتاج نهائي. ومع ذلك، فإن دقة الهجمات وفعاليتها والتعاون التكنولوجي الوثيق بين موسكو وطهران مؤشرات رئيسية على احتمال تورط روسيا.

بحسب تقارير سابقة لوكالة رويترز ووسائل إعلام أخرى، تعرض موقعان تابعان لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) لهجوم في مارس الماضي. أحدهما مقر الوكالة في السفارة الأمريكية بالرياض، والآخر موقع في شرق العراق. وأشارت بعض المصادر إلى تعرض مواقع أخرى لهجمات، لكن لم تُقدم أي تفاصيل عنها.

وفقًا للتقرير، مذكرة داخلية لإحدى وكالات الاستخبارات الغربية قررت أنه من المحتمل جدًا أن روسيا ساعدت إيران في تحديد مواقع منشآت الـCIA.

كشف مصدران غربيان في الخليج تم إطلاعهما على تفاصيل الاستخبارات أن التقدير هو أن الهجوم في الرياض نُفذ بواسطة طائرتين مسيرتين "شاهد" مطورتين بمساعدة روسية. ووفقًا لما قالاه، فتحت إحدى الطائرتين المسيرتين فتحة في نقطة حساسة بغلاف السفارة، واخترقت الطائرة المسيرة الثانية من خلال تلك الفتحة وانفجرت في الداخل. لم تقع إصابات في الحادث.

بحسب تلك الجهات، ساعدت روسيا إيران في تحسين قدرة طائرات "شاهد" المسيّرة على الوصول إلى أهدافها، ويعتقد المحللون أن هذه النماذج المطورة استُخدمت في الهجوم على الرياض.