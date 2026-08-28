أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنه قتل، في غارتين منفصلتين نُفذتا في اليوم السابق في غزة، عنصراً من حركة حماس متورطاً في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقائداً في حركة الجهاد. وأسفرت الغارة الأولى، التي نُفذت في مخيم الشاطئ للاجئين، عن مقتل إبراهيم البس. ووفقاً للجيش الإسرائيلي، كان هذا القائد في حماس قد دخل إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

أما العملية الثانية، التي نُفذت في حي صبرا بغزة، فقد استهدفت حمدي كحيل، قائد فصيلة استطلاع تابعة لحركة الجهاد. وذكر الجيش الإسرائيلي أن كلا العنصرين كانا متورطين مؤخراً في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين، فضلاً عن عملهما على إعادة بناء القدرات العسكرية لتنظيميهما. وشكّلت هذه الأنشطة انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي: "نُفذت الغارتان للقضاء على التهديد". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الخميس، عن مقتل قائدين آخرين من حماس في غارات جوية على قطاع غزة.

وتأتي هذه العمليات في ظل ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل لخفض عدد غاراتها الجوية بهدف تسهيل تنفيذ خطة نزع السلاح التي طرحها مجلس السلام. إلا أن إسرائيل تتمسك بموقفها وتؤكد أنها ستواصل ملاحقة المتورطين في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.