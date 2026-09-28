هجوم إيراني في مضيق هرمز يُصيب 8 من مشاة البحرية الأمريكية.. تفاصيل جديدة

أصيب ثمانية من مشاة البحرية الأمريكية عندما أصاب صاروخ كروز إيراني سفينة كانت تعمل في مضيق هرمز في 14 سبتمبر، بحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين تحدثوا لقناة NBC نيوز. ولم يكن البنتاغون قد كشف عن الهجوم سابقًا.

أُصيب مشاة البحرية، وهم سبعة أفراد مجندين وضابط واحد من وحدة إنزال بحرية، بحالات استنشاق دخان وأعراض تتوافق مع الارتجاج، بما في ذلك الصداع. لم يُصب أي منهم بجروح خطيرة، وعاد الجميع إلى الخدمة بعد فترة وجيزة.

قال المسؤولون إن مشاة البحرية لم يكونوا على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، لكنهم لم يحددوا السفينة التي تعرضت للإصابة. ولم يصدر وزارة الدفاع أي إعلان رسمي عن هجوم على القوات الأمريكية في المنطقة في ذلك اليوم.

تم إدخال إصاباتهم في نظام تتبع الإصابات التابع للبنتاغون بعد حوالي عشرة أيام. وحتى يوم الأربعاء، كان النظام يسجل إصابة 861 من أفراد الخدمة الأمريكية منذ بدء الحرب مع إيران. وقال أحد المسؤولين إن بعض الإصابات، خاصة الارتجاجات، قد تستغرق عدة أيام لتشخيصها.

تزيد هذه التقارير من التساؤلات حول سرعة الإبلاغ عن الضحايا الأمريكيين وكيفية تصنيف البنتاغون لهم خلال الصراع.

تواصل القوات الأمريكية فرض القيود على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز. ووفقًا لمسؤول أمريكي، لا تزال قوات الحرس الثوري الإيراني تحاول استهداف السفن في المنطقة بشكل شبه يومي.