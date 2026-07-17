تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات تصعيد قد تشمل توجيه ضربات للبنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية، بحسب ما قاله 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، ونقل موقع "أكسيوس" عن المصادر قولها إن "الخيارات المطروحة تشمل قصف منشآت البنية التحتية في إيران، مثل محطات الكهرباء، وشن المزيد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن مخزون اليورانيوم المخَّصب على عمق أكبر، إضافة إلى قصف موقع Pickaxe Mountain (جبل الفأس) تحت الأرض، الذي يُشتبه في أنه منشأة قيد الإنشاء".

ويأتي ذلك بعدما عُرضت على ترمب عدة خطط عسكرية جديدة خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إذ يدرس الرئيس الأميركي شن هجوم واسع في إيران، يكون أكبر نطاقاً من الضربات الحالية حول مضيق هرمز.

ولم يتخذ ترمب قراراً نهائياً بعد، لكنه يبدو مستعداً لتصعيد الحرب بهدف إلحاق أضرار كافية تدفع طهران إلى فتح مضيق هرمز، وقبول مطالبه المتعلقة بالبرنامج النووي، فيما صرَّح مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن الرئيس الأميركي قد يأمر بتصعيد العمليات خلال الأيام المقبلة.

وصعدت الولايات المتحدة حملة القصف على إيران، الجمعة، مستهدفة جسوراً ومطاراً، واعتلت قوات من مشاة البحرية الأميركية متن ناقلة نفط في مضيق هرمز، حيث أدى تجدد الاشتباكات إلى تعطيل إمدادات الطاقة منه مرة أخرى. ووردت أنباء عن تعرض سفينة أخرى للاستهداف بمقذوف. وقال مسؤول أميركي إن الجيش قصف ما لا يقل عن 7 جسور في محيط مدينة بندر عباس، التي تعد مركزاً لعمليات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز. وأضاف أن الذخائر والإمدادات والتعزيزات تمر عبر بندر عباس إلى مناطق أخرى من المضيق.