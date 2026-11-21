قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، "هاجم الجيش الإسرائيلي ثلاثة مسلحين من الجناح العسكري لحركة الجهاد في شمال قطاع غزة في وقت سابق من اليوم السبت، أثناء استقلالهم مركبة تُستخدم لنقل المواد الغذائية واللوجستية إلى عناصر الحركة". وتابع"بعد الهجوم، قدّم مسؤولون في غزة العناصرعلى أنهم عمال إغاثة تابعون لمنظمة دولية. هذا ادعاء كاذب، ودليل إضافي على الاستخدام الممنهج للحركات، وعلى الطريقة التي يُقدّم بها العدائيون، بعد هجمات الجيش الإسرائيلي، على أنهم عمال إغاثة".

وأكد البيان على أنه"طوال فترة الحرب، ولا سيما في الآونة الأخيرة، روّج العدائيون لمؤامرات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل، وعملوا على إعادة بناء قدرات الحركات في قطاع غزة، في انتهاك ممنهج لوقف إطلاق النار. وقد تم استهداف العناصر جواً بهدف إزالة الخطر الذي كانوا يمثلونه".