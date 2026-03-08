هاجمت الإمارات العربية المتحدة هاجمت محطة تحلية مياه في إيران، هذا ما قاله اليوم (الأحد) مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS.

ووفق المعلومات، استهدفت الضربة منشأة تحلية مياه إيرانية، فيما تُقدّر مصادر إسرائيلية أن الهجوم يشكل في هذه المرحلة رسالة تحذيرية للنظام الإيراني.

وأشارت التقديرات إلى أن الضربة قد تكون مجرد إشارة أولية، لكن في حال تصاعد الهجمات الإيرانية فإن هناك احتمالًا حقيقيًا لانضمام الإمارات إلى المواجهة بشكل أوسع، حتى وإن كان ذلك بصورة محدودة.

منذ بدء عملية "زئير الأسد"، هاجمت إيران أيضًا دول الخليج - وكانت الإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي تلقت أكبر عدد من الصواريخ والطائرات المُسيّرة من جانب إيران حتى الآن.

وفي المقابل، أعلنت الإمارات أن إيران أطلقت نحو 16 صاروخًا باليستيًا و117 طائرة مسيّرة باتجاه أراضيها خلال الهجمات الأخيرة، في تطور يعكس اتساع نطاق التوتر في المنطقة.

عضو المجلس الاتحادي السابق في دولة الإمارات، ضرار بالهول الفلاسي، تحدث يوم الخميس الماضي مع i24NEWS وتطرق إلى التصعيد مع طهران. وقال: "هذا دليل على أن إيران فقدت مصداقيتها. لم يعد أحد يصدق إيران. بالأمس كانوا يتحدثون عن السلام - اليوم في الليل قصفونا".