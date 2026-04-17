مسؤول في الجيش الإسرائيلي: إيران ضعيفة للغاية لكنها قادرة على التعافي وإعادة بناء ترسانتها الباليستية وإعادة إطلاق برنامجها النووي

أفاد مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "النظام الإيراني تلقى ضربات قاسية من إسرائيل والولايات المتحدة، ومع ذلك، فإنه يمتلك القدرة على إعادة ملء ترسانته من الصواريخ الباليستية، بل وحتى استئناف برنامجه النووي، الأمر الذي قد يستدعي تدخلاً عسكرياً آخر في المستقبل".

ووفقاً للمسؤول الذي نقل موقف الجيش إلى القيادة السياسية في إسرائيل، فإن "إيران تجلس إلى طاولة المفاوضات وهي ضعيفة ومنهكة، ولذلك يجب عدم السماح لها بانتزاع أي تنازلات. ويرى الجيش الإسرائيلي أنه من الضروري سحب اليورانيوم المخصب ومنع إيران من تخصيب اليورانيوم إلى أجل غير مسمى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي للحكومة أنه يجب عدم السماح لإيران بالوصول إلى الأموال المجمدة، لأن ذلك سيمنحها مكاسب مالية غير متوقعة، مما يعزز النظام. بحسب تقييم للجيش الإسرائيلي نقله مسؤول، يجب معالجة مسألة الصواريخ الباليستية في إطار أي اتفاق يُبرم مع إيران، وإلا سيتمكن النظام من إعادة ملء ترسانته في غضون فترة وجيزة، لا تتجاوز بضع سنوات.

ووفقًا لتقدير رسمي للجيش الإسرائيلي نُشر يوم الجمعة، لم يُدمّر سوى نحو 60% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه حتى بعد الضربات القوية التي تلقتها إيران خلال الحملة، لا تزال تمتلك العديد من أجهزة الطرد المركزي. لذلك، يرى الجيش الإسرائيلي أن إزالة اليورانيوم المخصب مسألة وجودية. تمتلك إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لأغراض عسكرية، وهي على وشك امتلاك سلاح نووي.