ذكر مسؤولين إيرانيين، اليوم الجمعة، "أي تصعيد عسكري محتمل قد يشمل استخدام أسلحة لم تُستعمل سابقاً لاستهداف السفن الحربية الأميركية المنتشرة في المنطقة، ومن بينها دلافين مزودة بحمل ألغام". نقلت عنهم صحيفة "وول ستريت جورنال"، تدرس إيران إمكانية استخدام دلافين مجهزة بحمل ألغام لتفجير وفتح مضيق هرمز، الذي يخضع منذ أسابيع لحصار عسكري أميركي مرهق اقتصادياً.

كما أشارت التقارير إلى أن طهران قد تلجأ إلى إرسال غواصات إلى الممر المائي، في حين هدد الحرس الثوري الإيراني بالفعل بقطع كابلات الاتصالات الرئيسية المارة عبر المضيق، ما قد يؤدي إلى تعطيل واسع في الاتصالات والإنترنت عالمياً، ويزيد من حدة التوتر.

بينما لا يزال وقف إطلاق النار الهش مع الولايات المتحدة قائماً، يرى عدد متزايد من المتشددين في إيران أن الأزمة المالية الناتجة عن منع واشنطن صادرات النفط الإيرانية تُعدّ بمثابة عمل حربي، وقد دعوا إلى استئناف العمليات العسكرية.