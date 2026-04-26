أثار زعيم حزب شاس، الحاخام يتسحاق يوسف، ضجة أخرى مساء اليوم (السبت) بعد أن أخبر طلابه أن "الصواريخ القادمة من إيران ولبنان تم اعتراضها بفضل طلاب المعاهد الدينية. لولا طلاب المعاهد الدينية، لما نجحت عملية القبة الحديدية".

"في هذا الوقت بالذات، حيث يوجد تحريض شديد ضد أتباع التوراة، تحريض من أناس يكرهون الدين ولا يفهمونه، ويريدون تدمير عالم التوراة. هذا ما قاله أحد المحامين لقضاة المحكمة العليا: 'إنهم يريدون تدمير عالم التوراة'. هناك تحريض شديد للغاية".

وأشار"كيف نجحت القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ التي جاءت من إيران، من لبنان؟ الحمد لله، كم من الصواريخ التي أُطلقت علينا، كان هناك إصابات هنا وهناك، لا شك، لكن من جهة أخرى كان يجب أن يكون دمار"، أضاف، "وها هو صاروخ حيتس، القبة الحديدية، اعترضوهم. بفضل ماذا اعترضوهم؟ صحيح، هم رسل من الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء الجنود الذين يعملون على القبة الحديدية، لكن بفضل طلاب المعاهد الدينية! لو لم يكن هناك طلاب معاهد دينية، لما نجحوا في القبة الحديدية. كانت الصواريخ ستسقط على البيوت وتهدم أحياء كاملة، كانوا سيأكلونهم، يدمروهم".

في الختام قال: "يجب أن يعرفوا ذلك، كل هؤلاء الناس الذين ليسوا، ليسوا متدينين. يجب زرع الإيمان فيهم بالله تعالى. أن يعرفوا أن التوراة تحمي وتنقذ. هم يحمون الجنود. من يحب الجنود، يحبهم حقًا، يجب أن يحرص على أن يكون هناك أيضًا أبناء توراة. أبناء التوراة هم الذين يجلسون ويحرسون ذلك".

تصريحاته تأتي بعد أنه في بداية الشهر أثار عاصفة كبيرة عندما هاجم قضاة المحكمة العليا بكلمات قاسية على خلفية الحكم الذي صدر خلال يوم السبت بشأن تقييد تجمعات الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وخصوصاً في ساحة هبيما.

"هؤلاء هم أعداء إسرائيل، كل المصائب في شؤون الدين والدولة هي بسبب هؤلاء القضاة الأشرار. ليقتلهم الله"، قال الحاخام يتسحاك يوسف. ومع ذلك، أوضح رئيس المحكمة العليا يتسحاك عمّيت في وقت سابق أن القرار صدر في يوم السبت لأنه كان هناك خطر على الحياة."