قبل نهاية الأسبوع الجاري، بشأن "مقترح جديد" لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت حركة حماس تلقيها دعوة لعقد محادثات جديدة في القاهرة، مشيرة إلى أن" مصر تبذل جهوداً مكثفة، وتجري اتصالات بين الأطراف المعنية، لترتيب استئناف المباحثات".

وقال مصدر مطلع في حركة حماس، إن "الوسطاء في اتفاق غزة (مصر وقطر)، يطرحون أفكاراً ستُعرض على حماس وإسرائيل لبلورة مقترح جديد معدّل مقبول للطرفين، لتنفيذ الاتفاق".

وحدد القيادي في حماس، "تحفظات حركته على الاتفاق، في 3 نقاط تتمثل في عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق، بل عودته لحرب الإبادة عبر القصف اليومي وتوسيع السيطرة العسكرية على الأرض، وعدم ممارسة مجلس السلام الذي شكله ويرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أي ضغط على إسرائيل، بالإضافة إلى صمت المجتمع الدولي إزاء العدوان الإسرائيلي وسياسة التجويع التي تفرضها تل أبيب في القطاع، عبر رفض السماح بزيادة المساعدات الإنسانية".

وأبدى عضو بارز في حماس"استعداد الحركة لتطبيق اتفاق شرم الشيخ، مشدداً على ضرورة تنفيذ إسرائيل لكامل استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، قبل البدء بأي حديث عن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية في القطاع، مع استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع".

وفي السياق تحدث الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف في تقرير أمام مجلس الأمن الدولي، عن صعوبات كثيرة تعترض خطة المجلس، وتعيق إعادة إعمار غزة. واتهم ملادينوف "حماس"، بإعاقة جهود إعادة الإعمار، بسبب عدم تجاوبها مع مطالب "نزع السلاح".