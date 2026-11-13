أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وقطر وقعتا اتفاقية دفاع مشترك يوم الجمعة، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس التركي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول. وذكرت الرئاسة التركية في بيان نشرته على منصة "إكس" -دون تقديم تفاصيل حول بنود الاتفاقية- أن "الرئيس أردوغان أكد على مواصلة العمل المشترك لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، وإرساء أسس للحوار وتحقيق السلام".

وأشار البيان إلى تصريحات للرئيس أردوغان أوضح فيها أن تركيا وقطر تعملان على تطوير وتنويع شراكتهما في مجال الطاقة، وأن تعاونهما في الصناعات الدفاعية سيشهد مزيداً من النمو.

وأضاف البيان أن "الرئيس أردوغان اعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك التي وُقِّعت اليوم بين تركيا وقطر ستضيف بُعداً جديداً للعلاقات الأخوية بين البلدين".

في أغسطس/آب الماضي، وقّعت كل من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في مكة المكرمة، لتجمع بذلك حلفاء الولايات المتحدة من الدول ذات الغالبية المسلمة السنية في وقت تشهد فيه المنطقة نزاعات متعددة.

وكان البرلمان التركي قد صادق الأسبوع الماضي على ما يُعرف بـ "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، مما يمهد الطريق أمام أنقرة لتقديم دعم عسكري للمملكة العربية السعودية، التي تواجه صعوبات في صد هجمات جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران. وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقّعتها القوى الإقليمية الثلاث في أغسطس/آب، يُعتبر أي هجوم على أحد الأطراف بمثابة هجوم على جميع الأطراف الموقعة.