تقدم إسرائيل مساعدات استخباراتية للولايات المتحدة كجزء من التحضيرات للعملية البرية في مضيق هرمز وجزيرة خرج، بحسب ما أفاد به هذا المساء (الاثنين) المعلق العسكري يوسي يهوشع. التقديرات تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن يصدر أوامر بتنفيذ العملية – بينما من المتوقع أن يكثف الجيش الأمريكي ضرباته في إيران. وفي الوقت نفسه، صرح مسؤول كبير في جهاز الأمن لقناة i24NEWS أن إسرائيل قريبة من تحقيق أهدافها.

فيما يتعلق بلبنان، القرار في المؤسسة الأمنية هو ألا يعود أي أحد من السكان في لبنان إلى منطقة خط الليطاني. في الوقت نفسه، تقرر تسوية كل صف المنازل الأول - من 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود. حزب الله لا يزال موجودًا في المنطقة ولكن بأعداد صغيرة، ويواصل القتال.

أفاد يوسي يهوشع أيضًا أنه قبل أن يوافق نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على شن هجوم على إسرائيل، تم رصد استعدادات من قبل المنظمة لاحتمال ذلك، وكان هناك أيضًا تردد بشأن ما إذا كان يجب شن هجوم استباقي من قبل إسرائيل، لكن في النهاية كان حزب الله هو من هاجم أولاً.