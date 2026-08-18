حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب على مواصلة المسار الدبلوماسي مع إيران، بهدف احتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما ليل الاثنين-الثلاثاء، وفق بيان للرئاسة التركية نقلته رويترز.

وأكد أردوغان خلال الاتصال رغبة أنقرة في استمرار الاتصالات السياسية، عارضاً تقديم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى الوساطة وتحقيق السلام. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار تركيا في التواصل مع كل من واشنطن وطهران، إلى جانب وسطاء إقليميين آخرين، بينهم قطر وباكستان.

وجاء الاتصال على خلفية تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، وسط تقارير عن انتقال طهران إلى نهج عسكري أكثر هجومية، في وقت رفضت فيه واشنطن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت.

كما بحث الجانبان أزمة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة واستئناف حركة ناقلات النفط، وهي قضية ناقشها في وقت سابق وزيرا الخارجية التركي والإيراني.

اتفاق دفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان

وخلال المحادثة، عرض أردوغان على ترامب تفاصيل اتفاق الدفاع الثلاثي الذي أبرم مؤخراً بين تركيا والسعودية وباكستان في مكة، معتبراً أن الاتفاق يعكس موقفاً حازماً لدعم الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. ووفق التقرير، رحب ترامب بالاتفاق.

أردوغان ينتقد إسرائيل ويدعو إلى إعادة إعمار غزة

وتطرقت المحادثة أيضاً إلى الملف الفلسطيني والحرب في قطاع غزة. وبحسب الجانب التركي، انتقد أردوغان بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، معتبراً أن تصعيدها يأتي في وقت كان من المفترض أن تبدأ فيه المرحلة الثانية من خطة السلام الأميركية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل دعم جهود إعادة إعمار غزة والعمل من أجل التوصل إلى تسوية مستقرة ومستدامة.

ولم يصدر عن البيت الأبيض، حتى الآن، تعليق فوري بشأن تفاصيل المحادثة.