رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين : "تجولنا في منشأة فوردو النووية عدة مرات"

كشف الرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، اليوم (الثلاثاء) خلال مشاركته بأحد المؤتمرات أن عناصر المنظمة تجولوا مرات عديدة في المنشأة النووية في فوردو بإيران. وقال: "تجولنا في موقع النووي في فوردو بإيران مرات عديدة لفهم الموقع".

وأضاف قائلاً: "قصف الموقع من قبل الأمريكيين هو تحقيق لكل أحلامي"، لكنه شدد على أن "تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة ما زال بعيداً عن القنبلة".

في 22 يونيو 2025، أثناء عملية "وثبة الأسد"، تبيّن أن الولايات المتحدة نفذت هجوماً على ثلاثة مواقع نووية في إيران - فوردو، نطنز وأصفهان. قال الرئيس دونالد ترامب: "تهانينا لمقاتلينا الأمريكيين العظماء، لا يوجد جيش آخر في العالم كان قادراً على فعل ذلك". وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الرئيس ترامب وأنا نقول في كثير من الأحيان: 'السلام من خلال القوة'. أولاً تأتي القوة، ثم يأتي السلام".

تسعة قاذفات من نوع B-2 أقلعت من قاعدة "فايتمان" وأجهزة الإرسال الخاصة بها مغلقة. كل طائرة حملت قنبلتين تزن كل واحدة 13 طنًا. تم إسقاط 12 قنبلة على فوردو. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن إسقاط قنبلتين على نطنز، وإطلاق 30 صاروخ توماهوك بوزن 450 كغم باتجاه نطنز وأصفهان.

وفقاً للتقارير، إسرائيل والولايات المتحدة تدربتا على الهجوم منذ عام، في عهد إدارة بايدن، حيث أنه بعد انتخاب جو بايدن رئيساً، خشي مسؤولون في إدارته من اندفاع إيراني نحو القنبلة. جرت مناقشات مختلفة حول القضية داخل الإدارة نفسها، لكن في نهاية المطاف لم يُكتشف اندفاع كهذا ولذا تلاشت هذه الإمكانية.