أقرّ مستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترامب، جون بولتون، اليوم الجمعة، بالذنب بتهمة الاحتفاظ بمعلومات سرية بشكل غير قانوني، مُنهيًا بذلك قضية فيدرالية نشأت عن تحقيق في مواد احتفظ بها بعد تركه منصبه الحكومي.

ومن المقرر أن يُصدر الحكم على بولتون، الذي أصبح أحد أبرز منتقدي دونالد ترامب الجمهوريين بعد خدمته في إدارته الأولى، في 28 أكتوبر/تشرين الأول في محكمة فيدرالية في غرينبيلت، بولاية ماريلاند.

وتعود التهم الموجهة إلى بولتون إلى مذكرات مكتوبة على غرار اليوميات ومواد حساسة أخرى، قال المدعون إنه شاركها مع أقاربه أثناء عمله على كتابة مذكرات عن سنوات عمله في الحكومة. وكان قد واجه في الأصل 18 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات سرية أو نقلها.

داهم عملاء فيدراليون منزل بولتون في ماريلاند ومكتبه في واشنطن في أغسطس الماضي، على الرغم من أن التحقيق بدأ قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

شغل بولتون منصب مستشار الأمن القومي لترامب لأكثر من عام قبل مغادرته الإدارة في عام 2019. ونشر لاحقًا كتاب "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، وهو سرد نقدي لاذع لرئاسة ترامب، سعت الإدارة دون جدوى إلى منعه، بحجة احتوائه على مواد سرية.

وشنّ ترامب هجمات متكررة على بولتون، واصفًا إياه بمثير الحروب، وتهكم عليه بوصفه "مجنونًا".