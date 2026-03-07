نتنياهو يتصل بمحمد بن زايد بعد هجمات إيران ضد الإمارات

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد لمناقشة الهجمات الإيرانية على أبو ظبي،وذلك وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع لهيئة البث الرسمية. وفي الوقت ذاته، أجرى مسؤولون إسرائيليون كبار سلسلة اتصالات مع زعماء من دول الخليج الأخرى.

تفاصيل الهجمات

شملت الهجمات الإيرانية الأخيرة صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت أهدافًا مدنية واستراتيجية في الإمارات، بينها فنادق ومطارات. وأشارت مصادر إماراتية إلى أن حجم الهجمات على أبوظبي تجاوز الهجمات التي استهدفت إسرائيل منذ اندلاع النزاع الأخير.

ردود الفعل المحتملة

في أعقاب التصعيد، تبحث الإمارات اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران، من بينها تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، ولا تستبعد خيارات الرد العسكري إذا استمر التهديد.

حتى الآن، لم يصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي أي تعليق رسمي على التطورات.