عراقجي: خطة الأيام السبعة مع واشنطن لا تزال مطروحة.. فتح مضيق هرمز مشروط بالتفاهم
روبيو عن أحداث الضفة الغربية: "نطلب من إسرائيل أن تتصرف بيد صارمة ضد هذه الأحداث"• تم اعتقال 4 مسؤولين بارزين بأحد أندية الدوري الممتاز لكرة القدم في إسرائيل للاشتباه بارتكاب سلسلة جرائم اقتصادية
على جدول الأعمال: تم اعتقال أربعة مسؤولين كبار في فريق كرة قدم للاشتباه في ارتكابهم مخالفات جنائية واقتصادية • وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقد الاعتداء على الصحفية الأمريكية في الضفة الغربية أثناء موسم قطف الزيتون • يوم آخر من أعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا، وعراقجي ان خطة الايام السبعة التي اقترحتها ايران لا زالت مطروحة
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البرلمان الإيراني يوافق على تعيين مهرْداد أخلاقي وزيرًا للدفاع بعد أشهر من الإدارة المؤقتة
وافق البرلمان الإيراني على تعيين مهرْداد أخلاقي وزيرًا للدفاع، بعد أشهر من تولّي قيادة مؤقتة إدارة الوزارة، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية في إيران.
ويشغل أخلاقي منصبًا رفيعًا في وزارة الدفاع الإيرانية، وسبق له أن ترأس منظمة الصناعات الجوية والفضائية، وهي خلفية مهنية مرتبطة بقطاع الصناعات الدفاعية في البلاد.
ويأتي تعيينه لإنهاء فترة الإدارة المؤقتة للوزارة، في حين لم تورد التقارير المتاحة تفاصيل إضافية عن أولوياته أو خططه في المنصب الجديد.
عراقجي: خطة الأيام السبعة مع واشنطن لا تزال مطروحة.. فتح مضيق هرمز مشروط بالتفاهم
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خطة الأيام السبعة التي قدمتها طهران إلى الولايات المتحدة لا تزال مطروحة، مشيرًا إلى أن الجانبين يتبادلان المواقف ويعملان حاليًا على بلورة الرد الإيراني.
وقال عراقجي إن موقف بلاده «واضح تمامًا»، موضحًا أن إيران عرضت مقترحاتها على واشنطن، وتلقت ردًا أمريكيًا، وهي تعمل الآن على صياغة ردها عليه.
وأضاف أن الطريق إلى الأمام واضح إذا أبدت الولايات المتحدة «حسن نية»، مشيرًا إلى أنه في حال استيفاء الشروط الإيرانية، سيُعاد فتح مضيق هرمز في اليوم السادس، على أن تُستأنف المحادثات في اليوم السابع.
وتربط التصريحات الإيرانية بين تنفيذ بنود الخطة وإعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات، فيما لم تتضمن التصريحات تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الشروط أو مضمون الرد الأمريكي.
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اقتطاع 2.6 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات لتمويل مشتريات دفاعية عاجلة.. دون المساس بالأموال الائتلافية، ونتنياهو يغيب عن الجلسة.
تم إغلاق الطريق السريع رقم 4 بالقرب من تقاطع يافني أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين بسبب مظاهرة نظمها اليهود الحريديم احتجاجاً على اعتقال اثنين من الفارين من الخدمة العسكرية في نهاية الأسبوع الماضي.
https://x.com/i/web/status/2111716186455179441
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أعمال شغب واسعة النطاق في فرنسا: اعتقال نحو 1200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 150 من ضباط الشرطة
ألقت وحدة لاهاف 433 التابعة للشرطة القبض على 4 مسؤولين كبار في فريق كرة قدم بالدوري الإسرائيلي الممتاز للاشتباه في ارتكابهم سلسلة من الجرائم المالية التي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الشواقل، بما في ذلك الرشوة والتزوير وغسل الأموال والتهرب الضريبي
قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، في إشارة إلى أعمال الشغب في فرنسا: "استورد الليبراليون الغربيون العالم الثالث إلى فرنسا ودول أخرى باسم التنوع والتعاطف. لقد تجاهلوا مسائل أساسية تتعلق بالاندماج والتوافق. قيل لهم إن هذا سيؤدي إلى هذا، لكنهم لم يصغوا. أدعو الله أن توقف فرنسا هذا الجنون قبل أن تلتهم النيران المزيد من تراثها الثقافي والتاريخي."
رد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أعمال العنف في الضفة الغربية قائلاً: "نشعر بانزعاج شديد إزاء المشاهد والأحداث التي نشهدها. لقد طالبنا الإسرائيليين، وما زلنا نطالبهم، باتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الظواهر. إن الوضع برمته مقلق للغاية، ولا يبشر بالخير".