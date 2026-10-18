البرلمان الإيراني يوافق على تعيين مهرْداد أخلاقي وزيرًا للدفاع بعد أشهر من الإدارة المؤقتة

وافق البرلمان الإيراني على تعيين مهرْداد أخلاقي وزيرًا للدفاع، بعد أشهر من تولّي قيادة مؤقتة إدارة الوزارة، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية في إيران.

ويشغل أخلاقي منصبًا رفيعًا في وزارة الدفاع الإيرانية، وسبق له أن ترأس منظمة الصناعات الجوية والفضائية، وهي خلفية مهنية مرتبطة بقطاع الصناعات الدفاعية في البلاد.

ويأتي تعيينه لإنهاء فترة الإدارة المؤقتة للوزارة، في حين لم تورد التقارير المتاحة تفاصيل إضافية عن أولوياته أو خططه في المنصب الجديد.