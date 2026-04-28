نشر المحلل القانوني للقناة العبرية أفيشاي غرنتسغ نشر هذا المساء (الثلاثاء) لأول مرة اقتباسات لقاضي محكمة الأحداث نوعم شيلو، الذي قارن بين قاصرين متسللين – وبين اليهود في فترة الهولوكوست.

القاضي شيلو نظر في قضية قاصرين فلسطينيين يبلغون من العمر 15 عامًا تسللوا إلى إسرائيل بعد أن تسلقوا السياج. قرر القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار "صغر سنهم"، و"بنيتهم الجسدية الصغيرة" على حد قوله، وحقيقة أن المتهمين "كانوا يضحكون فيما بينهم" أثناء جلسة المحكمة - وأنهى الإجراءات بدون إدانة وبدون أي عقوبة.

علمت i24NEWS أنه بعد أن طلبت الشرطة، بالتنسيق مع النيابة، تأجيل تنفيذ القرار لغرض تقديم استئناف، قال القاضي شيلو الجملة التالية: "إنهم يذكرونني باليهود الذين سرقوا البطاطا خلال الهولوكوست."

التصريح أثار ضجة. النيابة العامة تخوفت من أن يتحول الى قرار سابقة والمحكمة المركزية ألغت قرار القاضي شيلو وأدانت المتهمين الاثنين وحكمت عليهما بالسجن.

وجاء في رد القاضي، عبر السلطة القضائية: "أقوال القاضي، التي قيلت في نهاية الجلسة في إطار تبادل الكلام مع أطراف القضية، نبعت – بحسب قوله – من الارتباط الإنساني الذي أثارته لديه ملامحهم الخارجية الشابة والنحيلة، التي دلت على ضيقهم ليس إلا".

وجاء في البيان أيضًا: " الحديث يدور عن ملف تم النظر فيه أمام محكمة الأحداث في جلسات مغلقة حسب القانون، حيث اتُّهِم القاصران بارتكاب مخالفات الإقامة غير القانونية في ظروف حاولا فيها بيع منتجات لإعالة أسرتهما. وبما أن الحديث يدور عن ملف أحداث سري، لا يمكن إضافة أي تفاصيل إلى ما ذُكر".