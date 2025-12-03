تفاصيل جديدة عن اجتماع كبار المسؤولين من إسرائيل ولبنان

في ذروة التوتر بين إسرائيل ولبنان، التقى اليوم (الأربعاء) ممثلون من البلدين. ومع ذلك، أفاد مراسل الشؤون الديبلوماسية للقناة العبرية عميحاي شتاين هذا المساء نقلاً عن مصدر إسرائيلي أن اللقاء لن "يخفف التوتر" ولا علاقة له بشدة النشاط ضد حزب الله. كان هدفه اقتصادي-مدني وتم في "أجواء طيبة". بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد لقاء متابعة.

نشير إلى أن هذه خطوة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤول إسرائيلي رفيع بمسؤول لبناني رفيع منذ مؤتمر مدريد عام 1991.

نُذكّر أنه في وقت سابق أوردنا أنه بتوجيه من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد نائب رئيس قسم السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي، د. أوري رزنيك، اجتماعًا في الناقورة، لبنان، مع مستشارة ترامب لشؤون لبنان مورغان أورتاغوس ومع ممثلين مدنيين لبنانيين ذوي صلة. وقد عقد الاجتماع في إطار الحوار الأمني الجاري بين الدولتين.

من ديوان رئيس الوزراء أفيد أن الاجتماع جرى في أجواء طيبة، وتم الاتفاق على صياغة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي المحتمل بين إسرائيل ولبنان. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت إسرائيل أن نزع سلاح حزب الله هو أمر ملزم بغض النظر عن التقدم في موضوع التعاون الاقتصادي.

نُذكر بأنه صباح اليوم أبلغنا عن عقد الاجتماعات، حيث ولأول مرة ترأس الوفود مدنيون وليس عسكريون. هذه خطوة دراماتيكية بشكل خاص من قبل الحكومة في بيروت، والتي من المرجح أنها تشير إلى مظهر من مظاهر التطبيع، وذلك بفضل الضغط الأمريكي الذي يمارس على اللبنانيين في الآونة الأخيرة.