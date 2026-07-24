في ظل استعداد إسرائيل لاحتمال اندلاع حرب أوسع نطاقًا تشمل إيران في أي لحظة، سيسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الإثنين الوشيك لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحضور جنازة السيناتور ليندسي غراهام،

وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن "ترامب وجّه دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن، وأن اجتماعهما سيعقد، الثلاثاء الوشيك، وهو نفس يوم جنازة غراهام" ولم يُعلن بعد عن موعد عودة رئيس الوزراء إلى إسرائيل.وسيسافر نتنياهو على متن طائرة "جناح صهيون" برفقة وفده الرسمي، ولكن دون الوفد المعتاد من الصحفيين الإسرائيليين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة غاراتها الليلية على إيران، وتدرس عملية عسكرية أوسع نطاقًا. وقد أكملت واشنطن استعداداتها لهجوم موسع، مما زاد من توقعات إسرائيل بأن قرار شنّه قد يأتي فجأة ودون سابق إنذار، وأن إسرائيل قد تُجرّ لاحقًا إلى القتال.

وقد رفعت إسرائيل مستوى تأهبها إلى أعلى مستوياته تحسبًا لتصعيد محتمل خلال عطلة نهاية الأسبوع. عقد نتنياهو اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني يوم الخميس، بينما من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء بكامل هيئته يوم الأحد.

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن الأزمة تتجه بثبات نحو مواجهة أوسع. وتواصل الولايات المتحدة الضغط على طهران للعودة إلى المفاوضات، محذرةً من أن إيران قد تواجه هجوماً كبيراً في حال عدم عودتها.

وأصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحذيراً جديداً يوم الجمعة خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان. وقال إن أي دولة تشارك في هجمات ضد إيران، أو تتعاون معها، أو تساعدها، ستتحمل المسؤولية وستُعتبر "هدفاً مشروعاً".