أقرت المواطنة الإسرائيلية "إيليت راز" بالذنب في تهم تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية بالولايات المتحدة، وذلك بعد ثبوت تورطها في خداع مستثمرين بمبلغ يقارب 27 مليون دولار عبر تضليلهم بشأن الجوانب الجوهرية للشركة التي أسستها، وفقاً لما ذكره المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. بحسب ما أوردته صحيفة جيروزليم بوست، اليوم السبت.

وكانت الشركة، التي تحمل اسم "Joonko Diversity, Inc."، تدعي تقديم خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي تهدف لمساعدة أصحاب العمل في تحديد وتوظيف مرشحين محتملين للوظائف.

وقد أطلقت "راز" -وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "Joonko"- ادعاءات كاذبة بشأن عملاء الشركة وإيراداتها بهدف جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار تقريباً من المستثمرين خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2022. ولجذب المستثمرين المحتملين والحاليين، زعمت "راز" أن قائمة عملاء "Joonko" تضم شركات عالمية كبرى، بما في ذلك علامات تجارية في مجال الأزياء، وشركة ائتمان، وشركة سفر.

ووفقاً لشكوى قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في عام 2024، زعمت "راز" أن لدى "Joonko" أكثر من 100 عميل وأنها تعاملت مع ما يزيد عن 100 ألف مرشح للوظائف. كما أوضحت شكوى الهيئة أنها قدمت للمستثمرين شهادات إيجابية ملفقة منسوبة لعملاء مزعومين، تشيد بفعالية خدمات "Joonko".

وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي أن "راز" ضللت المستثمرين عن عمد، وأن تلك الشركات لم تكن يوماً من عملاء شركتها. وتكبد العديد من ضحايا عملية الاحتيال التي نفذتها "راز" خسائر بملايين الدولارات عقب إفلاس شركة "Joonko"، وذلك بحسب تصريحات المدعي العام الأمريكي "جيمي ماكدونالد".

تم الكشف عن عملية الاحتيال في عام 2023 تقريباً، حين ساور الشك أحد المستثمرين بشأن ادعاءات "راز" وتواصل معها لطلب معلومات حول أداء الشركة.

حينها، قامت "راز" بتزوير كشف حساب بنكي يُظهر أن الشركة تحتفظ بمتوسط رصيد يزيد عن 5 ملايين دولار، في حين كان الرصيد الفعلي للشركة يقل عن ذلك بملايين الدولارات.

كما أرسلت "راز" للمستثمر أوامر شراء وهمية منسوبة لعملاء مزعومين لشركة "Joonko"، تضمنت توقيعات مزورة لجهات لم تكن تربطها أي علاقة تجارية بالشركة.

Her scheme was uncovered, and after pleading guilty to the charges, Raz faces a maximum prison sentence of 20 years.