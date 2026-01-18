الجيش الأمريكي يرفع درجة التأهب في الخليج… و"كل الخيارات على الطاولة" ضد إيران

قامت القوات الأمريكية بتعزيز حضورها العسكري بشكل غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، في ظل تقارير عن احتمالية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية. تم رصد حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" وهي تتجه من المحيط الهادئ نحو البحر العربي، ما يقلص وقت وصولها إلى نطاق العمليات ضد إيران إلى أقل من أسبوع، بحسب مصادر أمنية أمريكية.

تأتي هذه التحركات بعد القمع العنيف لموجة الاحتجاجات في إيران، التي أودت بحياة آلاف المدنيين، وسط تقديرات غير رسمية تشير إلى مقتل نحو 20 ألف شخص. وأكدت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تعتبر "كل الخيارات على الطاولة"، بما يشمل استهداف منشآت حرس الثورة، مواقع الصواريخ الباليستية، ومراكز القيادة والسيطرة.

إلى جانب حاملة الطائرات، تم نشر مدمرات مزودة بصواريخ كروز، طائرات شحن ودعم، وغواصة هجومية واحدة على الأقل في المنطقة.

من جانبها، أعربت إسرائيل ودول الخليج عن القلق من توقيت أي هجوم محتمل خشية حدوث تصعيد إقليمي قبل اكتمال نشر أنظمة الدفاع الجوي مثل THAAD. إيران رفعت بدورها مستوى التأهب العسكري، وحذرت من أن أي اعتداء على المرشد الأعلى يُعتبر إعلان حرب شامل على الشعب الإيراني، وفق تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

هذه التحركات العسكرية تؤكد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط متابعة دولية دقيقة لأي تطورات محتملة في المنطقة..