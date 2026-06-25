كاتس: إسرائيل تسعى لتفوق فضائي يضمن الردع ضد أعدائها

قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مشاركته في مؤتمر هيئة مكافحة الإرهاب الاقتصادية، إن كل دولار يدخل إلى خزينة “الآيات” في إيران يتحول، بحسب تعبيره، إلى صاروخ باليستي داخل إيران، أو طائرة مسيّرة في لبنان، أو صاروخ في غزة، أو طائرة مسيّرة في اليمن.

وأضاف أن أي أموال تصل إلى إيران قد تنتهي، وفق وصفه، إلى تمويل أنشطة لدى حزب الله وحماس والحوثيين، معتبرًا أن المعركة الاقتصادية ضد طهران تُعد واحدة من أهم ساحات القتال لحماية أمن إسرائيل.

وشدد كاتس على أنه لا يمكن الاكتفاء بما تم تحقيقه حتى الآن في هذا المسار.

وفي سياق آخر، تطرق وزير الأمن إلى ملف الفضاء، موضحًا أن أحد الأهداف المركزية للحكومة ووزارة الأمن هو تعزيز قدرات إسرائيل في هذا المجال، قائلاً إن العمل جارٍ على استقطاب أفضل العقول من أجل تطوير قدرات متقدمة.

وأضاف أن امتلاك قدرات فضائية متقدمة قد يمنح إسرائيل، على حد قوله، تفوقًا في مجالات الردع والهجوم وحماية الأمن القومي، مشيرًا إلى أن بعض هذه القدرات غير متوفرة حاليًا لدى أي دولة في العالم.