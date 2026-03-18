قال مصدر سياسي رفيع المستوى مساء الثلاثاء لقناة i24NEWS، بعد موجة الاغتيالات الإسرائيلية في إيران، إن إسقاط نظام الملالي هو احتمال واقعي . وأشار المصدر إلى أن هذا الاحتمال قد يستغرق بعض الوقت.

في إسرائيل ينفون التقرير في "واشنطن بوست"، والذي يفيد بأن مسؤولين إسرائيليين حذروا دبلوماسيين أمريكيين من أن المتظاهرين الإيرانيين "سيُذبحون" إذا خرجوا إلى الشوارع وحاولوا التمرد: "هراء مطلق".

في هذا الصدد، يقول مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي إن وضع وحدة الباسيج ليس كما كان قبل عدة أشهر، وكذلك الحال في أجهزة أمن الداخلية. حتى الوزارة، الجهة الاستخباراتية التي كانت مكلفة بجمع المعلومات حول التنظيمات المدنية، تضررت هي الأخرى.

الهدف من نشاط إسرائيل هو تقليل قدر الإمكان من قدرة وفعالية الباسيج، بدءًا من اغتيال القادة، مرورًا بضرب البنى التحتية، وصولًا إلى وضع لا يكون لديهم فيه قواعد، أو معدات أو قدرة على العمل. حتى الحواجز في الشوارع يتم تدميرها، فعليًا وماديًا، وهذه رسالة توعوية للإيرانيين الذين يرون أن هذه الحواجز تختفي.