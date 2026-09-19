السلطات الإيرانية تعدم رجلا اتُهم بمشاركة معلومات استخباراتية حول مواقع صواريخ مع إسرائيل

أعدمت إيران حسين بيداران في أعقاب قضية تجسس سُمِعت جلساتها خلف أبواب مغلقة، حيث زعمت السلطات أنه زوّد إسرائيل بمعلومات استخباراتية حول منشآت صاروخية في محافظة أصفهان بوسط البلاد.

وتأتي عملية الإعدام هذه في إطار حملة أوسع تستهدف أشخاصاً متهمين بالعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية. وقد شككت منظمات حقوقية في نزاهة قضايا مماثلة، لا سيما عندما استندت الإدانات بشكل كبير إلى أقوال انتُزعت أثناء الاحتجاز.

وأعلن القضاء الإيراني أن بيداران أُدين بتهمة التعاون مع الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي. وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام الصادر بحقه خضع للمراجعة والمصادقة من قبل المحكمة العليا في البلاد قبل تنفيذه.

وقد عرض المسؤولون الرواية المنسوبة لبيداران بشأن تواصله مع أجهزة استخبارات أجنبية باعتبارها عنصراً جوهرياً في القضية؛ حيث زعموا أنه حاول في البداية التواصل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) لكنه لم يتلقَّ أي رد.

وبعد ذلك، يُزعم أنه تواصل مع الموساد، وبدأ بعد بضعة أيام في التراسل عبر تطبيق "واتساب" مع شخص أطلق على نفسه اسم "بن" وكان يستخدم رقم هاتف هولندياً.

وذكرت السلطات أن بيداران قدّم معلومات تتعلق بمواقع صواريخ في أصفهان، وهي محافظة ذات أهمية استراتيجية تضم منشآت عسكرية ونووية رئيسية. ولم تفصح السلطات عن توقيت تلك الاتصالات المزعومة، كما لم تقدم وثائق توضح طبيعة المعلومات التي تم نقلها.