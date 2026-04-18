دونالد ترامب: إيران "تمارس ضغوطاً شديدة" من خلال إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إغلاق إيران لمضيق هرمز مجدداً بنبرة تجمع بين الحزم والتفاؤل، مصرحاً بأن طهران "تمارس ضغوطاً شديدة" بإعادة فرض هذا الإجراء، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار المفاوضات.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، شدد على استمرار الحوار رغم التوترات، قائلاً: "نتحدث معهم"، مضيفاً: "سنحصل على معلومات بحلول نهاية اليوم".كما ندد بمحاولة إيران للضغط، مؤكداً: "أرادوا إغلاق المضيق"، قبل أن يكرر: "لن يستطيعوا ابتزازنا". ورغم هذا التصعيد المحيط بهذا الممر المائي الاستراتيجي، أعرب دونالد ترامب عن ثقته في نتائج المحادثات، مؤكداً أن المناقشات "تسير على نحو جيد للغاية".