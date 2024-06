Gaza/Rafah: Un travail de longue haleine pour l'armée israélienne

Un mois et demi après le début des combats à Rafah, Tsahal annonce qu'il contrôle environ 70% du secteur et constate la désintégration des structures du Hamas opérant dans la zone. Même si la Brigade du Hamas à Rafah n'a pas encore été éliminée, "il n'est pas certain que si elle donne des ordres, il y aura quelqu'un pour les recevoir", a déclaré un officier supérieur dans la zone.

L'opération a commencé par une invasion limitée des forces dans la partie est de Rafah, dans le quartier du Brésil. Simultanément, la 401e Brigade et la Brigade Nahal ont percé la majeure partie de l'axe de Philadelphie depuis le sud et ont pratiquement encerclé la ville de son côté sud presque sans résistance. Tsahal estime que le coup d'ouverture a conduit à la fuite de milliers de terroristes.

"Dans presque une maison sur deux, on trouve une cache d'un type ou d'un autre", selon un officier

La Brigade de Rafah compte environ 3 000 terroristes parmi tous ses bataillons. Depuis le début de la manœuvre à Rafah, environ 550 corps ont été identifiés dans la zone et beaucoup d'autres ont fui vers le nord. Le commandement et le contrôle de la brigade restent intacts, et il y a des tentatives de rétablir la hiérarchie et de poursuivre le contrôle de la zone, avec les deux bataillons restants dans des zones où Tsahal n'a pas encore opéré.

"Il y a ici du matériel explosif que nous n'avons jamais vu ailleurs, ni à Jabaliya ni à Shati, tant en qualité qu'en quantité", admet le Magad 931

Après cette première opération coup de poing, les combats sont très lents dans la région de Rafah pour plusieurs raisons :

La première est la quantité de munitions et d'explosifs sur place. Selon les officiers, dans presque une maison sur deux, on trouve une cache d'un type ou d'un autre. Les cas de chute de combattants dans la zone sont aussi majoritairement dus à l'effondrement d'un bâtiment après qu'une charge a été déclenchée. "Il y a ici du matériel explosif que nous n'avons jamais vu ailleurs, ni à Jabaliya ni à Shati, tant en qualité qu'en quantité", admet le Magad 931.

Des dizaines de tunnels ont été identifiés à Rafah comme atteignant la frontière avec l'Égypte

La deuxième est la quantité d'entrées de tunnel. Les forces israéliennes ont trouvé des tunnels à 360 degrés autour d'elles. Des dizaines de tunnels ont été identifiés comme atteignant la frontière avec l'Égypte - cette question est examinée par l'unité Yalam.

La progression des combats se poursuivra longtemps même lorsqu'Israël connaîtra le "passage à la phase trois". Selon des sources sur le terrain, il faudra encore de nombreux mois pour vaincre les terroristes dans cette ville qui tentent de mener une bataille pour sa survie. Les estimations optimistes parlent de six mois, les estimations pessimistes de 24 mois.