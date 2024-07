Pas touche à Tel Aviv ou à Beyrouth : les codes tacites du front nord de la guerre au Proche-Orient

S'il existe des lois de la guerre tout à fait officielles, telles que l'interdiction d'utiliser certaines armes ou de causer un préjudice disproportionné aux civils, le Proche-Orient en a inventé d'autres.

Et particulièrement l'Etat d'Israël et le groupe terroriste Hezbollah depuis le 8 octobre, date à laquelle le mouvement chiite a lancé pour la première fois depuis la seconde guerre du Liban des salves de roquettes sur le nord d'Israël.

Pendant quelques jours, le monde a cru que tout allait basculer. L'Etat hébreu, attaqué au nord et au sud, allait ouvrir deux fronts simultanés et défendre comme un lion son existence. Mais la pression américaine est passée par là. Et Israël a accepté de ne pas lancer d'assaut au Liban, certes généreux hôte du Hezbollah, mais économiquement au bord du gouffre. En lieu et place d'une guerre violente s'est mis en place un jeu de ping-pong aux règles particulières qui pourrait se résumer ainsi : pas d'importants dommages collatéraux et pas touche à Tel Aviv ou à Beyrouth.

Si ces villes sont ciblées, alors le conflit pour l'instant cantonné au nord d'Israël et au sud du Liban se transformera en une guerre dite "totale", dans laquelle tous les coups seraient permis. L'étrange interaction, dont sont exclus les citoyens, permet ainsi au Hezbollah de tirer des dizaines de roquettes quotidiennes sur le nord d'Israël, et à Israël de frapper chaque jour les infrastructures terroristes du groupe. Que les milliers de citoyens du nord évacués pour permettre ce manège ne discutent pas… La guerre a ses raisons que la raison ignore.

Ainsi, lorsqu'une roquette du groupe terroriste tombe sur un terrain de football en Israël et tue douze enfants, aucun des initiés ne comprend comment les choses ont basculé. Pour la première fois, le Hezbollah publie même un communiqué rapide pour expliquer qu'il n'est pas derrière la frappe. Comprendre : "Nous étions bien derrière la frappe mais nous ne voulions pas dépasser la ligne rouge". Le Liban, autre fait inédit, condamne, et les experts s'accordent pour dire que le tir résulte d'une erreur d'aiguillage.

Alors… What next ? Israël ne peut pas ne pas répondre. Mais le pays ne veut pas de cette guerre totale dans laquelle il semble aujourd'hui jeté, tête la première. Le Liban n'en veut pas non plus, pour des raisons évidentes. Le terroriste Hezbollah et l'Iran qui tire ses ficelles, n'en veulent pas. Pour couronner le tout, cette guerre dont personne ne veut n'a aucun objectif territorial. La frappe de Majdal Shams a jeté Israël à un carrefour stratégique. Et elle va le pousser à faire preuve de trésors d'ingéniosité pour gagner à la fois la bataille de la tête haute et celle du pragmatisme.