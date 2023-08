L’Ukraine se dit satisfaite du sommet en Arabie saoudite

L’Ukraine a accepté le principe d'une nouvelle réunion, sans fixer de date, mais avec la promesse de plus de pays participants

L'Ukraine s'est dite satisfaite lundi, du sommet qui s'est tenu en Arabie Saoudite au cours du week-end qui visait à élaborer un éventuel accord de paix visant à mettre fin aux combats. La Russie n’y avait pas été invitée. Des représentants d'une quarantaine de pays, dont la Chine, l'Inde, les Etats-Unis et l'Ukraine ont participé à ce sommet, qui s'est tenu à Jeddah.

Thomas Coex/AFP Le directeur de cabinet du président ukrainien, Andriy Yermak

"Nous sommes très satisfaits des résultats du sommet", a déclaré le directeur de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. L’Ukraine a accepté le principe d'une nouvelle réunion, a-t-il ajouté, "mais aucune date exacte n'a été fixée". "Davantage de pays y participeront", a précisé M. Yermak.

Plus tôt dans la journée, Moscou avait réaffirmé que seule la capitulation de Kiev pourrait mettre fin aux combats. "Nous sommes convaincus qu'un règlement véritablement global, durable et équitable n'est possible que si le régime de Kiev met fin aux hostilités et aux attentats terroristes", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Russian Foreign Ministry Press Service via AP, File La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova

A Washington, le porte-parole du Département d'État, Matthew Miller, a par ailleurs salué comme "productive" la participation de la Chine ce sommet. "Nous pensons que la présence de la Chine a été productive", a déclaré M. Miller. "Cela fait longtemps que nous estimons que la Chine a un rôle à jouer dans la fin de la guerre en Ukraine si elle accepte de tenir un rôle respectant l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine".