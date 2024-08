L'Ukraine poursuit son incursion en territoire russe, état d'urgence décrété dans la région de Belgorod

Les forces ukrainiennes poursuivent leur incursion terrestre surprise dans la région russe de Koursk, déclenchée le 6 août. Elles ont affirmé mercredi avoir progressé d'environ deux kilomètres dans la zone, et détruit un bombardier lors de frappes sur des aérodromes militaires. Les troupes ont également fait une centaine de prisonniers parmi les soldats russes.

Cette opération, qui impliquerait 10 000 militaires ukrainiens soutenus par des blindés et de l'artillerie, constitue la plus grande attaque contre le territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale.132 000 personnes ont déjà été évacuées par Moscou des régions de Koursk et Belgorod, où l'état d'urgence fédéral vient d'être décrété. Le gouverneur de Belgorod a décrit la situation comme "extrêmement difficile et tendue".

Le ministre ukrainien de la Défense, Rostem Umerov, s'est entretenu avec son homologue américain Lloyd Austin de la situation des combats et des besoins de Kiev. Rustem Umerov a remercié Austin pour son "soutien continu et complet".