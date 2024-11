La Russie recrute des Yéménites via les Houthis pour combattre en Ukraine

La Russie a recruté des centaines de combattants yéménites en coordination avec les Houthis, selon une enquête du Financial Times publiée dimanche. Cette initiative souligne la dépendance croissante de l'armée russe envers les mercenaires étrangers, alors que Moscou cherche à éviter une nouvelle mobilisation générale qui pourrait défier politiquement le régime de Poutine. Parallèlement, le Wall Street Journal rapporte qu'un général nord-coréen de haut rang a été blessé lors de bombardements ukrainiens dans la région de Koursk. Selon des sources occidentales, il pourrait s'agir de Kim Young-bok, général trois étoiles commandant les forces spéciales nord-coréennes, qui dirigerait le contingent de plus de 11 000 soldats envoyés par Pyongyang.

Les combattants yéménites, dont certains étudiants sans expérience militaire, ont été recrutés sous de faux prétextes. "Nabil", l'un des recrues, témoigne avoir été trompé : "On m'a fait signer un contrat en russe pour un poste de sécurité et d'ingénierie. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé avec d'autres Yéménites sur le champ de bataille en Ukraine, en uniforme russe, combattant dans un environnement saturé de drones, d'explosifs et de bombardements."

Des diplomates américains soulignent que "l'alliance entre le Kremlin et les Houthis, inimaginable avant la guerre, montre la détermination de Poutine à éviter une mobilisation générale comme celle de septembre 2022". En contrepartie, Moscou pourrait fournir aux Houthis des missiles antinavires avancés de type "Bastion", comme l'a suggéré le président biélorusse Loukachenko dans une interview à la BBC.

La Russie aurait également commencé à partager des renseignements satellites avec les Houthis concernant des cibles potentielles en mer Rouge, renforçant ainsi leur coopération militaire.