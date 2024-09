Cérémonie des Ophirs : le cinéma israélien célèbre ses talents à l'ombre du conflit

La 25e cérémonie des prix Ophir, équivalent israélien des Oscars, s'est tenue lundi soir à Tel Aviv, mettant en lumière les meilleures productions cinématographiques du pays dans un contexte marqué par le conflit en cours.

Le grand gagnant de la soirée est "Close to Me" ("Karov Elai"), premier long-métrage de Tom Nesher. Le film a remporté quatre prix majeurs : meilleur film, meilleure réalisation pour Nesher, meilleur montage pour Shauli Melamed et meilleure actrice pour Lia Allalouf. Cette victoire permet au film de représenter Israël aux 97e Oscars en mars 2025.

"Mon cœur bat, l'amour remplit mon corps jusqu'au bout des doigts", a déclaré Nesher à la presse israélienne. "Je suis tellement fière de l'équipe et des acteurs. Je suis vraiment fière d'être ici aujourd'hui."

Un moment émouvant a marqué la cérémonie lorsque "The Child" ("HaYeled") de Yahav Viner, réalisateur tué lors de l'attaque du 7 octobre à Kfar Aza, a reçu le prix du meilleur court-métrage. Son épouse, Shay-Li Atari, a accepté le prix en son nom : "Je ne devrais pas être sur scène aujourd'hui, je ne devrais pas recevoir ce prix. Si Yahav était là, il lirait une longue liste de membres de l'équipe, car l'une des raisons pour lesquelles il aimait le cinéma était qu'on ne le fait pas seul."

Parmi les autres lauréats notables, Shady Srour a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans "Eid" de Yosef Abu-Madiam. "Girls Like Us" ("Banot Kamonu") de Lee Gilat a reçu trois prix, dont celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Yaakov Zada Daniel et celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Bat-El Moseri.

"This City" ("Ha'ir Hazot") d'Amit Ulman s'est distingué avec quatre récompenses techniques, tandis que Maya Kenig a reçu le prix du meilleur scénario pour "Milk" ("Halav").

Dans la catégorie documentaire, "Grandma's Acre" ("HaDunam Shel Savta") de Yarmi Schick Bloom et Elad Orenshtein a été couronné meilleur long-métrage, et "I See You" ("Ani Ro'eh Otcha") d'Adam Weingrod a remporté le prix du meilleur court-métrage documentaire.

Cette cérémonie, tout en célébrant l'excellence du cinéma israélien, a également été l'occasion de rendre hommage aux victimes du conflit en cours et de souligner le rôle du cinéma comme vecteur de mémoire et d'espoir.