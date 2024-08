De Wonder Woman à Reine Maléfique : Gal Gadot enchante dans "Blanche-Neige"

Le monde du cinéma est en effervescence suite à la sortie de la bande-annonce du remake en prises de vues réelles de "Blanche-Neige et les Sept Nains". Au cœur de cette excitation, une performance particulièrement attendue : celle de Gal Gadot dans le rôle iconique de la Méchante Reine.

Connue pour ses rôles de héroïne positive, notamment dans "Wonder Woman", Gal Gadot opère un virage à 180 degrés en incarnant l'antagoniste principal de ce conte classique. Lors de la présentation du film à l'événement D23 de Disney, l'actrice israélienne a partagé son enthousiasme pour ce nouveau défi : "C'était tellement amusant de faire quelque chose de complètement différent de tout ce que j'ai fait auparavant," a déclaré Gadot. "Elle est délicieuse, elle est maléfique, elle est magique. Nous avons pu chanter toutes ces différentes chansons. C'était incroyable."

La bande-annonce offre un aperçu alléchant de l'interprétation de Gadot. Sa Méchante Reine semble allier charisme, cruauté et une touche d'humour noir, promettant une version modernisée mais fidèle à l'esprit du personnage original.

"Je me sens tellement chanceuse d'avoir pu jouer quelque chose qui est si loin de ce que je connais et de ce à quoi je suis habituée," a ajouté l'actrice. "J'ai vraiment, vraiment apprécié chaque seconde de cette expérience." Dirigé par Marc Webb ("The Amazing Spider-Man"), ce nouveau "Blanche-Neige" promet de réinventer l'histoire tout en conservant l'essence du conte original. Rachel Zegler incarne une Blanche-Neige plus indépendante, "qui ne rêve pas du grand amour, mais de devenir la leader qu'elle sait pouvoir être", selon les mots de l'actrice. Le film conservera les chansons emblématiques du dessin animé de 1937, tout en y ajoutant de nouvelles compositions du duo Benj Pasek et Justin Paul, promettant ainsi un mélange de nostalgie et de fraîcheur. Initialement prévu pour mars 2024, le film a été reporté au 21 mars 2025 en raison de la grève SAG-AFTRA. Ce délai supplémentaire ne fait qu'accroître l'anticipation autour de cette adaptation, et particulièrement autour de la performance de Gal Gadot. Avec sa Méchante Reine "délicieuse" et "magique", Gal Gadot pourrait bien voler la vedette dans ce qui s'annonce comme l'un des remakes les plus attendus de Disney. Les fans devront faire preuve de patience, mais nul doute que le résultat promet d'être à la hauteur de l'attente.