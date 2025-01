Décès de Zeev Revach, figure légendaire du cinéma israélien

Zeev Revach, l'une des plus grandes figures du cinéma israélien, s'est éteint samedi à son domicile de Ramat Gan à l'âge de 84 ans. L'acteur laisse derrière lui une carrière riche de plus de 40 films, dont les classiques "Charlie Ve'hetzi" et "Hagiga Ba'Snooker", et trois prix Ophir, dont un pour l'ensemble de sa carrière en 2010.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu lui a rendu hommage : "Revach, né au Maroc, a tracé son chemin dans la vie de ses propres mains. C'était un homme du peuple au visage rayonnant, qui aimait son pays et était attaché à l'héritage juif. Son talent artistique s'est exprimé à travers des rôles variés. Il a incarné une longue série de personnages inoubliables qui ont captivé un large public."

Né à Rabat en 1940, Revach est arrivé en Israël à l'âge de 8 ans. Aîné d'une famille de huit enfants, il a commencé sa carrière d'acteur après son service militaire dans la brigade Nahal, en intégrant la première promotion de l'école de théâtre Beit Zvi. Sa carrière a véritablement décollé dans les années 70 avec "Hasamba" puis les films cultes "Charlie Ve'hetzi" et "Hagiga Ba'Snooker", où il incarne son personnage le plus emblématique, Hakham Hanuka.

En 2018, il avait participé à la série dramatique politique "Gouvernement fantôme" avant d'être victime d'un accident vasculaire cérébral en 2019, dont il ne s'est jamais complètement remis. "Je me sentais un peu mal, j'ai dit à Mali - 'Je veux aller voir un médecin, annule le taxi'", avait-il confié lors d'une interview à Ynet il y a cinq ans.

Les funérailles de Zeev Revach auront lieu dimanche à 15h00 au cimetière de Kiryat Shaul. Il laisse derrière lui un héritage culturel majeur, ayant contribué à façonner le genre des "films bourekas", ces comédies populaires israéliennes mettant souvent en scène, avec humour et parfois satire, les différences sociales et ethniques de la société israélienne.