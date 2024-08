Le géant américain Fox s'associe à yes pour produire "Aube Rouge", une série dramatique sur le 7 octobre

Le géant américain de la diffusion, FOX Entertainment, s'est associé à yes pour coproduire et distribuer mondialement "Aube Rouge", une série dramatique sur les attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Cette annonce a été faite par Fernando Szew, directeur des studios FOX Entertainment.

Ce projet spécial, produit par yes en partenariat avec FOX Entertainment, Zoa Films et Sparks Go, marquera la première série dramatique à porter à l'écran les événements du 7 octobre. La série mettra en vedette des acteurs israéliens de renom tels que Yuval Semo, Yael Abecassis, Naomi Levov, Swell Ariel, Nave Zur et d'autres.

Composée de quatre épisodes, chacun se concentrant sur un événement différent, la série raconte l'histoire et l'héroïsme des survivants et de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver d'autres personnes. Parmi les histoires présentées, on trouve celle de trois bénévoles ultra-orthodoxes dans une ambulance isolée au cœur d'une des zones les plus sanglantes du sud d'Israël, le drame d'une famille dans le moshav Netiv HaAsara, où des parents séparés sacrifient tout pour protéger leurs enfants, l'histoire d'Aya Midan, une cycliste du kibboutz Be'eri, cachée avec un jeune Bédouin dans les champs du kibboutz, entourés de terroristes, et celle de deux jeunes femmes piégées dans une petite cabine de toilettes lors de la fête Nova, terrifiées par les ombres des terroristes qui les entourent. La série est créée et réalisée par Oded Davidoff, avec Daniel Finkelman comme créateur et producteur. Les scénaristes incluent Liron Ben Shlush, Keren Weissman et Amir Hasapri. Ce projet s'inscrit dans un contexte de efforts de communication d'Israël face aux vagues de déni international concernant les événements du 7 octobre, et vise à apporter un éclairage dramatique sur ces événements tragiques.