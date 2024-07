Le petit-fils de Bob Marley célèbre sa bar-mitzvah

La semaine dernière, Abraham Marley, petit-fils de l'icône du reggae Bob Marley, a célébré sa bar-mitzvah, a rapporté le Jpost.

https://x.com/i/web/status/1807552810206285849 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ziggy Marley, le père d'Abraham, a posté une photo de lui-même et du jeune homme sur son compte Instagram : "Je partage cette photo d'Abraham et moi lors de sa célébration pour devenir un homme selon l'ancienne tradition, il a atteint cet âge de responsabilité et de changement. JAH."

Le jeune homme, fils d'une Iranienne d'origine juive, n'aurait pourtant pas récité une paracha mais un titre de son célèbre grand père.