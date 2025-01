Les stars françaises de retour en Israël

La culture française rayonne à Tel Aviv avec le Festival Horizons, qui propose une programmation exceptionnelle en février. Quatre spectacles majeurs, portés par des artistes de renom, promettent de faire vibrer le public israélien entre danse contemporaine et théâtre engagé.

En ouverture, le 3 février au Théâtre Suzanne Dallal, "The Hole" d'Ohad Naharin bouleverse les codes de la danse contemporaine. Cette création révolutionnaire, où le public entoure la scène, propose une expérience immersive explorant les thèmes universels du chaos, du désir et de l'ordre.

Le festival prend ensuite une tournure plus dramatique avec "L'Audience est ouverte", présenté par Richard Berry le 18 février au Théâtre Beit Hachayal. Cette pièce puissante revisite quatre affaires marquantes du XXe siècle, dont le procès de Klaus Barbie et l'Affaire Dreyfus, à travers leurs plaidoiries historiques.

Le 23 février, toujours au Théâtre Beit Hachayal, Thierry Lhermitte fait ses premiers pas sur scène en Israël dans "Échappées Belles", aux côtés de Steve Suissa. Ce spectacle unique marie théâtre et musique live, avec les prestations d'Isabelle Durin au violon et Maxime Zecchini au piano.

Le festival se clôture le 25 février au Musée d'Art Moderne avec la création mondiale "Appelez-moi Golda", un portrait saisissant de Golda Meir, retraçant le parcours de cette figure emblématique d'Israël, de ses origines russes à son leadership durant la guerre de Kippour.

Steve Suissa, producteur du festival et fondateur du Festival Horizons mais aussi du Tel Aviv Comedy Club, souligne l'importance de ces échanges culturels : "Le public a besoin de rire et d'être ému. Ce qui est sûr, c'est qu'une partie des franco-israéliens veut garder un lien avec la France, et que ces parenthèses d'émotions lui sont nécessaires. De l'autre côté les spectacles seront tous sous titrés en hébreu pour que le public israélien ait un réel accès à la culture française."

