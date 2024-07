Scandale à Hollywood : Marvel efface l'identité israélienne d'une superhéroïne juive

Dans une décision controversée, Marvel Studios a radicalement modifié l'identité d'un personnage juif dans son prochain blockbuster "Captain America: Brave New World". Sabra, une superhéroïne israélienne emblématique des comics Marvel depuis 1980, voit son histoire complètement réécrite pour le grand écran.

Initialement présentée comme une agente du Mossad nommée Ruth Bat-Seraph, le personnage interprété par l'actrice israélienne Shira Haas a été transformé en une ancienne espionne russe. Ce changement drastique intervient suite à des critiques anti-israéliennes et des pressions du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions).

Marvel avait promis en 2022 une "nouvelle approche" du personnage de Sabra face aux polémiques. Cependant, l'ampleur de cette transformation a surpris de nombreux fans. Le studio a non seulement effacé les origines israéliennes du personnage, mais a également gommé toute référence à son passé au Mossad. Cette décision soulève des questions sur l'équilibre entre diversité à l'écran et fidélité aux œuvres originales. Alors que Marvel cherche à élargir sa représentation, certains critiquent cette réécriture comme une capitulation face aux pressions politiques. Le film, dont la sortie est prévue pour février 2025, mettra en scène Anthony Mackie, premier acteur noir à incarner Captain America, aux côtés de Shira Haas. Reste à voir comment le public accueillera cette version revisitée de Sabra, dépouillée de son héritage israélien. Ce remaniement controversé illustre les défis auxquels sont confrontés les studios hollywoodiens dans un contexte géopolitique tendu, où la représentation des identités culturelles au cinéma devient un sujet de plus en plus sensible.